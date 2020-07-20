Под многоэтажкой в Киеве произошла драка со стрельбой

Пострадали иностранные студенты

Пострадали иностранные студенты

Фото: из открытых источников

У жилого дома в Киеве на проспекте Гонгадзе, 32 произошла драка со стрельбой, в результате чего пострадали три студента из Конго.

Как передает RegioNews, об этом сообщил "Киев Оперативный".

По словам пострадавших, конфликт спровоцировала компания из 5 человек, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Студенты отмечают, что они пришли к ним с криками "черные, что вы здесь делаете?", вытащили их из такси и начали бить. Потом кто-то начал стрелять в воздух, в результате чего местные жители вызвали полицию.

Полиция, в свою очередь, смогла найти нападавших неподалеку в лесу - они очень громко и бурно обсуждали то как "наказали приезжих" и как разбили стекло.

Подозреваемых задержали, по их версии они "никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом решил познакомиться с ними".

Напомним, ранее в Харьковском клубе произошла перестрелка, в результате чего ранили двоих людей.