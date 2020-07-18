Мужчина открыл стрельбу в Херсоне и ранил подростка в шею

Ранение получил 17-летний парень

Ранение получил 17-летний парень

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Херсонской области.

Так, около 20:00 несовершеннолетний вместе с товарищем выносил мусор на улице, вдруг почувствовал боль в шее. Неизвестный выстрелил из пневматического оружия, в результате чего пуля попала в шею парню.

Раненого подростка доставили в детскую областную больницу с пулевым ранением шеи.

На месте происшествия полицейские обнаружили пулевые отверстия в металлической трубе, предположительно, образовавшиеся от пристрелки пневматического оружия. Кроме того, на земле нашли пневматическую пулю, идентичную той, которую удалили с шеи потерпевшего.

В ходе расследования стало известно, что один из жителей многоэтажки недавно приобрел оптический прицел для пистолета. Подозреваемым оказался 66-летний херсонец, который имел в собственности пневматический пистолет "Флобер".

По словам мужчины, в тот вечер он осуществлял выстрелы из пистолета, в качестве мишени выбрал вентиляционную трубу на крыше дома, а в парня попал случайно.

Пневматическое оружие, прицел и пули к ней изъяты. Назначен ряд экспертиз. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Херсоне фанаты Шария устроили разборки с Нацкорпусом.