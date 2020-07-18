Мужчина открыл стрельбу в Херсоне и ранил подростка в шею
В Херсоне правоохранители задержали мужчину, который нанес пулевое ранение 17-летнему парню.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Херсонской области.
Так, около 20:00 несовершеннолетний вместе с товарищем выносил мусор на улице, вдруг почувствовал боль в шее. Неизвестный выстрелил из пневматического оружия, в результате чего пуля попала в шею парню.
Раненого подростка доставили в детскую областную больницу с пулевым ранением шеи.
На месте происшествия полицейские обнаружили пулевые отверстия в металлической трубе, предположительно, образовавшиеся от пристрелки пневматического оружия. Кроме того, на земле нашли пневматическую пулю, идентичную той, которую удалили с шеи потерпевшего.
В ходе расследования стало известно, что один из жителей многоэтажки недавно приобрел оптический прицел для пистолета. Подозреваемым оказался 66-летний херсонец, который имел в собственности пневматический пистолет "Флобер".
По словам мужчины, в тот вечер он осуществлял выстрелы из пистолета, в качестве мишени выбрал вентиляционную трубу на крыше дома, а в парня попал случайно.
Пневматическое оружие, прицел и пули к ней изъяты. Назначен ряд экспертиз. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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