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17 июля 2020, 10:59 2

В Минздраве рассказали, когда ЕС откроет границы для украинцев

17 июля 2020, 10:59 2
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Страна должна соответствовать ряду критериев
Страна должна соответствовать ряду критериев
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главное условие открытия границ ЕС для украинских туристов. На данный момент динамика заболеваемости коронавирусом в Украине за последние две недели превышает те нормы, которые приняты в Европе.

Как передает RegioNews, министр рассказал об этом в интервью РБК-Украина.

Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных", - уточнил он.

На данный момент, критерии ЕС такие:

  • число новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должны быть близки к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года);
  • стабильный или убывающий тренд новых случаев;
  • общая ситуация с борьбой против коронавируса с учетом уровня тестирования, наблюдения.

Напомним, Кабмин изменил критерии для стран "красной" зоны.

Минздрав карантин коронавирус ЕС граница Максим Степанов
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