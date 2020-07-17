В Минздраве рассказали, когда ЕС откроет границы для украинцев
Страна должна соответствовать ряду критериев
Страна должна соответствовать ряду критериев
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главное условие открытия границ ЕС для украинских туристов. На данный момент динамика заболеваемости коронавирусом в Украине за последние две недели превышает те нормы, которые приняты в Европе.
Как передает RegioNews, министр рассказал об этом в интервью РБК-Украина.
Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных", - уточнил он.
На данный момент, критерии ЕС такие:
- число новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должны быть близки к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года);
- стабильный или убывающий тренд новых случаев;
- общая ситуация с борьбой против коронавируса с учетом уровня тестирования, наблюдения.
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