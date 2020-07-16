Степанов: по всей стране запрещено работать ресторанам и ночным клубам после 23:00

Решение правительства распространяется на территорию всей страны

Решение правительства распространяется на территорию всей страны

pixabay.com

В Украине запрещена деятельность заведений общественного питания и ночных клубов после 23:00 вечера до 07:00 часов утра.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает RegioNews.

На заседании правительства было принято решение относительно заведений, таких как ночные клубы или заведения питания, у них есть соответствующие ограничения по времени работы. То есть, эти ограничения с 23 до 7 часов", - подчеркнул Степанов.

Он отметил, что в это время они не могут работать и объяснил, что это решение правительства распространяется на территорию всей страны.

Напомним, что по состоянию на утро 16 июля в Украине зафиксировано 56 455 случаев COVID-19, за минувшие сутки выявили 848 новых случаев заболевания.

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