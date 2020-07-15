В Винницком центре сердечно-сосудистой патологии обнаружили вспышку коронавируса

У всех инфицированных болезнь протекает бессимптомно

У всех инфицированных болезнь протекает бессимптомно

Фото: flickr

Об этом сообщает Винницкая ОГА, передает RegioNews.

По информации чиновников, был отобран 171 образец, по результатам тестирования 140 образцов выявлено 15 больных COVID-19.

По результатам обследований выявлено 15 положительных лиц: 9 медицинских работников (1 врач, 6 медицинских сестер и 2 санитара) и 6 пациентов", - говорится в сообщении.

Известно, что у всех инфицированных болезнь протекает бессимптомно, ни у одного из них не наблюдается ее проявлений.

Работники находятся на амбулаторном лечении под наблюдением семейных врачей. Клиенты заведения госпитализированы для постоянного надзора и медицинского контроля в больницу. В заведении проведена дезинфекция и усилен контроль за состоянием работников и клиентов", - рассказали в ОГА.

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Напомним, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 836 человек, зафиксировано 15 летальных случаев.