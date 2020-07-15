У Вінницькому центрі серцево-судинної патології виявили спалах коронавірусу

У всіх інфікованих хвороба протікає безсимптомно

У всіх інфікованих хвороба протікає безсимптомно

Фото: flickr

Про це повідомляє Вінницька ОДА, передає RegioNews.

За інформацією чиновників, було відібрано 171 зразок, за результатом тестування 140 зразків виявлено 15 хворих COVID-19.

За результатами обстежень виявлено 15 позитивних осіб: 9 медичних працівників (1 лікар, 6 медичних сестер та 2 санітара) та 6 пацієнтів”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що у всіх інфікованих хвороба протікає безсимптомно, і у жодного з них не спостерігаються її прояви.

Працівники перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Клієнти закладу госпіталізовані для постійного нагляду та медичного контролю в лікарню. В закладі проведено дезинфекцію та посилено контроль за станом працівників та клієнтів", – розповіли в ОДА.

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Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом захворіли 836 осіб, зафіксовано 15 летальних випадків.