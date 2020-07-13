СБУ задержала переселенцев из ОРДЛО, которые отмывали деньги через криптовалюту

Правоохранители провели в Киеве 8 обысков

Правоохранители провели в Киеве 8 обысков

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали членов международной интернет-сети, которые занимались легализацией доходов через криптовалюту.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, с 2017 года группа переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов, которые позволяли конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму.

Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов", - говорится в сообщении.

Выдача наличных в Украине осуществлялась через обменные пункты, правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых.

Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика", - добавили в СБУ.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР".

Напомним, на Прикарпатье СБУ заблокировала нелегальную добычу нефти.