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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 июля 2020, 11:59 3

СБУ задержала переселенцев из ОРДЛО, которые отмывали деньги через криптовалюту

13 июля 2020, 11:59 3
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Правоохранители провели в Киеве 8 обысков
Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали членов международной интернет-сети, которые занимались легализацией доходов через криптовалюту.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, с 2017 года группа переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов, которые позволяли конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму.

Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов", - говорится в сообщении.

Выдача наличных в Украине осуществлялась через обменные пункты, правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых.

Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика", - добавили в СБУ.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР".

Напомним, на Прикарпатье СБУ заблокировала нелегальную добычу нефти.

ОРДЛО криминал СБУ преступление интернет
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