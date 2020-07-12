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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
12 июля 2020, 10:09 1

За сутки в Украине от коронавируса выздоровел почти полторы тысячи человек

12 июля 2020, 10:09 1
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По состоянию на утро 12 июля выявили около 700 новых случаев коронавирус
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Всего в Украине зафиксировано 53 521 случай коронавирусной инфекции.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

За сутки в Украине выявлено 678 новых случаев болезни. Умерло 11 человек, выздоровело – 1457. Таким образом, от коронавируса в Украине в целом умерло 1383 человека, выздоровело – 26 118.

Наибольшее количество инфицированных за период эпидемии обнаружено в Львовской области – 7003. За сутки там зафиксирован еще 121 больной.

В городе Киеве зафиксировано 6182 случаев (+67 за сутки). В Черновицкой области – 5140 случаев (+23), в Ровенской – 4598 (+78), в Закарпатской – 3909 (+67).

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили коронавирус у 800 человек.

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