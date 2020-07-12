За сутки в Украине от коронавируса выздоровел почти полторы тысячи человек
По состоянию на утро 12 июля выявили около 700 новых случаев коронавирус
По состоянию на утро 12 июля выявили около 700 новых случаев коронавирус
Всего в Украине зафиксировано 53 521 случай коронавирусной инфекции.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.
За сутки в Украине выявлено 678 новых случаев болезни. Умерло 11 человек, выздоровело – 1457. Таким образом, от коронавируса в Украине в целом умерло 1383 человека, выздоровело – 26 118.
Наибольшее количество инфицированных за период эпидемии обнаружено в Львовской области – 7003. За сутки там зафиксирован еще 121 больной.
В городе Киеве зафиксировано 6182 случаев (+67 за сутки). В Черновицкой области – 5140 случаев (+23), в Ровенской – 4598 (+78), в Закарпатской – 3909 (+67).
Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили коронавирус у 800 человек.
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