За добу в Україні від коронавірусу одужало майже півтори тисячі людей

Станом на ранок 12 липня виявили близько 700 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 12 липня виявили близько 700 нових випадків коронавірусу

Всього в Україні зафіксовано 53 521 випадок коронавірусної інфекції.

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

За добу в Україні виявлено 678 нових випадків хвороби. Померло 11 людей, одужало – 1457. Таким чином, від коронавірусу в Україні загалом померло 1383 людини, одужало – 26 118.

Найбільша кількість інфікованих за період епідемії виявлена у Львівській області – 7003. За добу там зафіксований ще 121 хворий.

У місті Києві зафіксовано 6182 випадків (+67 за добу). У Чернівецькій області – 5140 випадків (+23), у Рівненській – 4598 (+78), в Закарпатській – 3909 (+67).

Нагадаємо, минулої доби в Україні коронавірус підтвердили у 800 осіб.