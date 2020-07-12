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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
12 липня 2020, 10:09 1

За добу в Україні від коронавірусу одужало майже півтори тисячі людей

12 липня 2020, 10:09 1
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Всього в Україні зафіксовано 53 521 випадок коронавірусної інфекції.

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

За добу в Україні виявлено 678 нових випадків хвороби. Померло 11 людей, одужало – 1457. Таким чином, від коронавірусу в Україні загалом померло 1383 людини, одужало – 26 118.

Найбільша кількість інфікованих за період епідемії виявлена у Львівській області – 7003. За добу там зафіксований ще 121 хворий.

У місті Києві зафіксовано 6182 випадків (+67 за добу). У Чернівецькій області – 5140 випадків (+23), у Рівненській – 4598 (+78), в Закарпатській – 3909 (+67).

Нагадаємо, минулої доби в Україні коронавірус підтвердили у 800 осіб.

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