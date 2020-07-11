На полную реинтеграцию Донбасса нужно не менее 25 лет - министр

По мнению Резникова, безопасная реинтеграция - это надолго

По мнению Резникова, безопасная реинтеграция - это надолго

Фото: flickr

Для безопасной реинтеграции временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украине понадобится не менее 25 лет, за это время должно измениться целое поколение местных жителей.

Об этом в интервью изданию "Главком" заявил вице-премьер-министр - министр реинтеграции Алексей Резников, передает RegioNews.

Он считает, что Донбасс на протяжении длительного времени будет оставаться территорией войны с точки зрения заминирования территории и ментальности людей.

Безопасная реинтеграция займет минимум 25 лет. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановлен контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть", - рассказал Резников.

Он отметил, что на оккупированной территории уже идут в школу дети, которые не знают, что такое свободная Украина.

Напомним, Зеленский подписал закон об отмене ВНО для абитуриентов из ОРДЛО.