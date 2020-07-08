В Украине уже больше 50 тысяч зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки умерли 23 человека, за время пандемии всего - 1306 смертельных случаев

За прошедшие сутки умерли 23 человека, за время пандемии всего - 1306 смертельных случаев

pixabay.com

В Украине на утро 8 июля зафиксировано уже 50 414 больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 807 новых инфицированных.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки COVID-19 заболело 807 человек, из них 65 детей и 46 медицинских работников. Были госпитализированы 200 человек. Зафиксировано 23 летальных случая, при этом выздоровели 926 пациентов", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, это абсолютный рекорд по количеству людей, которые выздоровели.

Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской области - 117, в городе Киеве - 114 и Ровенской области - 76.

За минувшие сутки всего были проведены 27 584 теста, из них 13 568 методом ПЦР и 14 016 методом ИФА.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2002 случая;

Волынская область — 2825 случаев;

Днепропетровская область — 1120 случаев;

Донецкая область — 713 случаев;

Житомирская область — 1484 случая;

Закарпатская область — 3533 случая;

Запорожская область — 599 случаев;

Ивано-Франковская область — 2797 случаев;

Кировоградская область — 664 случая;

г. Киев — 5 779 случаев;

Киевская область — 2853 случая;

Львовская область — 6562 случая;

Луганская область — 87 случаев;

Николаевская область — 463 случая;

Одесская область — 1984 случая;

Полтавская область — 326 случаев;

Ровенская область — 4304 случая;

Сумская область — 323 случая;

Тернопольская область — 2142 случая;

Харьковская область — 2466 случаев;

Херсонская область — 201 случай;

Хмельницкая область — 863 случая;

Черновицкая область — 5051 случай;

Черкасская область — 695 случаев;

Черниговская область — 578 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 6 июля общее число зараженных в Украине составляло 49 043 человек.

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