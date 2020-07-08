В Украине уже больше 50 тысяч зараженных коронавирусом
В Украине на утро 8 июля зафиксировано уже 50 414 больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 807 новых инфицированных.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За прошедшие сутки COVID-19 заболело 807 человек, из них 65 детей и 46 медицинских работников. Были госпитализированы 200 человек. Зафиксировано 23 летальных случая, при этом выздоровели 926 пациентов", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам Степанова, это абсолютный рекорд по количеству людей, которые выздоровели.
Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской области - 117, в городе Киеве - 114 и Ровенской области - 76.
За минувшие сутки всего были проведены 27 584 теста, из них 13 568 методом ПЦР и 14 016 методом ИФА.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2002 случая;
- Волынская область — 2825 случаев;
- Днепропетровская область — 1120 случаев;
- Донецкая область — 713 случаев;
- Житомирская область — 1484 случая;
- Закарпатская область — 3533 случая;
- Запорожская область — 599 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2797 случаев;
- Кировоградская область — 664 случая;
- г. Киев — 5 779 случаев;
- Киевская область — 2853 случая;
- Львовская область — 6562 случая;
- Луганская область — 87 случаев;
- Николаевская область — 463 случая;
- Одесская область — 1984 случая;
- Полтавская область — 326 случаев;
- Ровенская область — 4304 случая;
- Сумская область — 323 случая;
- Тернопольская область — 2142 случая;
- Харьковская область — 2466 случаев;
- Херсонская область — 201 случай;
- Хмельницкая область — 863 случая;
- Черновицкая область — 5051 случай;
- Черкасская область — 695 случаев;
- Черниговская область — 578 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 6 июля общее число зараженных в Украине составляло 49 043 человек.
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