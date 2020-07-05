Шмыгаль: Правительство планирует повышать минимальную зарплату в три этапа

С 1 сентября минимальная заработная плата в Украине повысится до 5000 гривен

С 1 сентября минимальная заработная плата в Украине повысится до 5000 гривен

Фото: facebook.com/dshmyhal

Кабинет Министров Украины запланировал на текущий и 2021 год три этапа повышения минимальной зарплаты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, с 1 сентября минимальная заработная плата вырастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%), с 1 января 2021 года — до 6000 грн (+1000 грн или + 20%), а с 1 июля — до 6500 грн (+500 грн или + 8,3%).

Наше видение необходимости повышать МЗП базируется на 5 факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство). Активные дебаты по минимальной зарплаты шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения", - подчеркнул Шмыгаль.

В правительстве уверены, что рост МЗП будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, позволит привести минимальную зарплату к реальному прожиточному минимуму (4,9 тысячи грн) и не сильно повлияет на инфляцию.

Так же в условиях разогрева экономики не увеличится и безработица, что четко можно отследить по опыту 2017 года", - резюмировал премьер-министр.

#Економіка_тижня Мінімальна заробітна плата Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на... Опубліковано Денис Шмигаль Субота, 4 липня 2020 р.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал повышение минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен еще в этом году.