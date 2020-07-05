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05 липня 2020, 15:00 7

Шмигаль: Уряд планує підвищувати мінімальну зарплату в три етапи

05 липня 2020, 15:00 7
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З 1 вересня мінімальна заробітна плата в Україні підвищиться до 5000 гривень
З 1 вересня мінімальна заробітна плата в Україні підвищиться до 5000 гривень
Фото: facebook.com/dshmyhal
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Кабінет Міністрів України запланував на поточний і 2021 році три етапи підвищення мінімальної зарплати.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, з 1 вересня мінімальна заробітна плата зросте до 5000 грн (+277 грн або + 5,9%), з 1 січня 2021 року — до 6000 грн (+1000 грн або + 20%), а з 1 липня — до 6500 грн (+500 грн або + 8,3%).

Наше бачення щодо необхідності підвищувати МЗП базується на 5 факторах, які ми аналізуємо (споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність). Активні дебати щодо мінімальної зарплати точилися і в 2016-2017 роках, а тому ми ретельно вивчили переваги та недоліки тодішнього рішення", - підкреслив Шмигаль.

В уряді впевнені, що зростання МЗП буде стимулювати споживчий попит на українську продукцію, дозволить привести мінімальну зарплату до реального прожиткового мінімуму (4,9 тисячі грн) і не сильно вплине на інфляцію.

Так само в умовах розігріву економіки не збільшиться і безробіття, що чітко можна відстежити з досвіду 2017 року", - резюмував прем'єр-міністр.

#Економіка_тижня Мінімальна заробітна плата Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на...

Опубліковано Денис Шмигаль Субота, 4 липня 2020 р.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тисяч гривень ще у цьому році.

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