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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
04 июля 2020, 15:38 2

Количество больных COVID-19 игроков запорожского "Металлурга" возросло до 13

04 июля 2020, 15:38 2
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Фото: flickr
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В Запорожье после дополнительного обследования игроков футбольного клуба "Металлург-Запорожье", количество больных коронавируса возросло до 13-ти.

Об этом сообщает лабораторный центр Минздрава, передает RegioNews.

По состоянию на 4 июля из 32-х обследованных в команде - 13 положительные на коронавирус. Состояние всех легкой степени тяжести, 5 человек госпитализированы, 8 человек находятся на самоизоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

В Центре добавили, что состояние здоровья всех игроков удовлетворительное.

Продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные обследования и дезинфекционные мероприятия.

Напомним, в запорожском "Металлурге" произошла вспышка коронавируса.

Запорожье футбол коронавирус команда COVID-19
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