10:39  04 липня
Коронавірус в Україні: за добу виявлено 914 нових випадків захворювання
13:52  04 липня
У Львівській області через сильні дощі підтопило декілька сіл
17:59  04 липня
На фронті 5 обстрілів із заборонених мінометів, обійшлося без втрат
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 липня 2020, 15:38 2

Кількість хворих COVID-19 гравців запорізького "Металлургу” зросла до 13

04 липня 2020, 15:38 2
Читайте также на русском языке
3 липня коронавірус виявили у семи гравців футбольного клубу
3 липня коронавірус виявили у семи гравців футбольного клубу
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі після додаткового обстеження гравців футбольного клубу "Металург-Запоріжжя", кількість хворих коронавірусом зросла до 13-ти.

Про це повідомляє лабораторний центр МОЗ, передає RegioNews.

Станом на 4 липня із 32-х обстежених у команді – 13 позитивні на коронавірус. Стан усіх легкої ступені важкості, 5 осіб госпіталізовано, 8 осіб знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів", - йдеться в повідомленні.

У Центрі додали, що стан здоров’я усіх гравців задовільний.

Триває епідеміологічне розслідування, проводяться усі необхідні протиепідемічні заходи, у тому числі лабораторні обстеження і дезінфекційні заходи.

Нагадаємо, у запорізькому "Металурзі" стався спалах коронавірусу.

Запоріжжя футбол коронавірус команда COVID-19
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
МОЗ готує лікарні до другої хвилі COVID-19 у трьох областях
04 липня 2020, 11:36
Коронавірус в Україні: за добу виявлено 914 нових випадків захворювання
04 липня 2020, 10:39
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
03 липня 2020, 22:00
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »