Кількість хворих COVID-19 гравців запорізького "Металлургу” зросла до 13
3 липня коронавірус виявили у семи гравців футбольного клубу
3 липня коронавірус виявили у семи гравців футбольного клубу
У Запоріжжі після додаткового обстеження гравців футбольного клубу "Металург-Запоріжжя", кількість хворих коронавірусом зросла до 13-ти.
Про це повідомляє лабораторний центр МОЗ, передає RegioNews.
Станом на 4 липня із 32-х обстежених у команді – 13 позитивні на коронавірус. Стан усіх легкої ступені важкості, 5 осіб госпіталізовано, 8 осіб знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів", - йдеться в повідомленні.
У Центрі додали, що стан здоров’я усіх гравців задовільний.
Триває епідеміологічне розслідування, проводяться усі необхідні протиепідемічні заходи, у тому числі лабораторні обстеження і дезінфекційні заходи.
Нагадаємо, у запорізькому "Металурзі" стався спалах коронавірусу.
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