Кількість хворих COVID-19 гравців запорізького "Металлургу” зросла до 13

Про це повідомляє лабораторний центр МОЗ, передає RegioNews.

Станом на 4 липня із 32-х обстежених у команді – 13 позитивні на коронавірус. Стан усіх легкої ступені важкості, 5 осіб госпіталізовано, 8 осіб знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів", - йдеться в повідомленні.