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01 июля 2020, 11:29 1

В реках Одесской области и Волыни ожидается повышение уровня воды

01 июля 2020, 11:29 1
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Возможно затопление приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах
Возможно затопление приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах
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На реках бассейна Припяти и Днестра в связи с дождями 1-2 июля ожидают повышение уровня воды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

...на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0.1- 0.5 м над уровнями на 08 ч 29 июня. Возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах реки Припять в Ратневском районе и реки Выжевка в Старовыжевском районе Волынской области", - говорится в сообщении.

Также 1-2 июня ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка на Днестре в створе поста села Маяки в Одесской области.

В пределах 155-165 см над нулем поста (на 8 ч 30 июня уровень воды равен 147 см), возможно затопления участка трассы Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в селе Яськи, городе Беляевка", - сказано в сообщении ГСЧС.

Напомним, в курортном городе Моршин Львовской области дождевые воды подтопили подвальные помещения санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры.

Мы также сообщали, что в результате паводков на Прикарпатье подтоплены более 7 тысяч домов, разрушены 1196 километров дорог.

непогода Одесса Волынь река Наводнение
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