У річках Одеської області та Волині очікується підвищення рівня води

Можливе затоплення присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах

Можливе затоплення присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах

На річках басейну Прип'яті і Дністра у зв'язку з дощами 1-2 липня очікують підвищення рівня води.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС.

...на річках басейну Прип'яті очікуються підйоми рівнів води на 0.1 - 0.5 м над рівнями на 08 год 29 червня. Можливо досягнення позначки затоплення присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах річки Прип'ять в Ратнівському районі і річки Вижівка у Старовижівському районі Волинської області", - йдеться у повідомленні.

Також 1-2 червня очікується проходження максимального рівня дощового паводку на Дністрі у створі поста села Маяки в Одеській області.

В межах 155-165 см над нулем поста (на 8 год 30 червня рівень води дорівнює 147 см), можливе затоплення ділянки траси Одеса-Рені, городів і сільськогосподарських угідь в селі Яськи, місті Біляївка", - сказано в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, в курортному місті Моршин Львівської області дощові води підтопили підвальні приміщення санаторно-готельних комплексів та Палацу культури.

Ми також повідомляли, що в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.