Коронавирус. Минздрав прогнозирует новую вспышку заболевания в Одессе
В Минздраве подчеркнули, что отдыхающие не соблюдали карантинные меры
В Минздраве подчеркнули, что отдыхающие не соблюдали карантинные меры
После того, как украинцы погуляли на прошедших выходных в Одессе, в городе возможна новая вспышка заболевания.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
Он подчеркнул, что на пляжах Одессы и в ночных клубах украинцы не придерживались карантинных правил: ни масок, ни дистанции, ни антисептиков.
В сети появились видео, где видно как по городу беззаботно гуляют толпы туристов.
Ранее стало известно, что в Одессе вода пяти пляжей не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.
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