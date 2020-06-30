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30 июня 2020, 11:52 7

Коронавирус. Минздрав прогнозирует новую вспышку заболевания в Одессе

30 июня 2020, 11:52 7
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В Минздраве подчеркнули, что отдыхающие не соблюдали карантинные меры
Фото: Думская
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После того, как украинцы погуляли на прошедших выходных в Одессе, в городе возможна новая вспышка заболевания.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что на пляжах Одессы и в ночных клубах украинцы не придерживались карантинных правил: ни масок, ни дистанции, ни антисептиков.

В сети появились видео, где видно как по городу беззаботно гуляют толпы туристов.

Ранее стало известно, что в Одессе вода пяти пляжей не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.

коронавирус Одесса карантин Минздрав самоизоляция
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