Коронавирус. Минздрав прогнозирует новую вспышку заболевания в Одессе

В Минздраве подчеркнули, что отдыхающие не соблюдали карантинные меры

В Минздраве подчеркнули, что отдыхающие не соблюдали карантинные меры

Фото: Думская

После того, как украинцы погуляли на прошедших выходных в Одессе, в городе возможна новая вспышка заболевания.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что на пляжах Одессы и в ночных клубах украинцы не придерживались карантинных правил: ни масок, ни дистанции, ни антисептиков.

В сети появились видео, где видно как по городу беззаботно гуляют толпы туристов.

Ранее стало известно, что в Одессе вода пяти пляжей не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.