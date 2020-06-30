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30 июня 2020, 14:16 5

В МОН заработали "горячие линии" и приемная граждан по вопросам вступительной кампании-2020

30 июня 2020, 14:16 5
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Обратившись на консультативные телефонные линии или лично в приемную граждан, абитуриенты смогут получить все разъяснения относительно поступления в учреждения высшего, профессионального и профессионально-технического образования.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

На сайте МОН создан отдельный раздел, где абитуриенты могут найти ответы на самые распространенные вопросы, пошаговые инструкции, инфографика, документы и тому подобное. Кроме того, с начала года мы оперативно даем ответы на все вопросы через страницу ВСТУПЛЕНИЕ 2020 на Facebook. Также на канале МОН в YouTube будет размещено серию видеоразъяснений об особенностях нынешнего поступления, – отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Приемная граждан будет работать в помещении Министерства образования и науки по адресу: Киев, бул. Шевченко, 16, каб. 401 в пн-чт 9:00 – 18:00, в пт 9:00 – 16:45.

Напомним, из-за карантина и смещенных сроков ВНО, вступительная кампания в Украине в этом году начнется 1 августа.

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