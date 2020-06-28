На столичных Позняках новая беда: горела жилая многоэтажка

Дом находится на той же улице, что и пострадавший от взрыва неделю назад

Дом находится на той же улице, что и пострадавший от взрыва неделю назад

Фото: facebook.com/Сергей Гришанин

В Киеве на улице Крушильницкой, что находится в микрорайоне Позняки случился пожар в многоэтажном жилом доме. Данный дом находится неподалеку от дома, в котором произошел взрыв 21 июня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС. Как отметили спасатели, горел балкон на 12 этаже. Жертв или пострадавших в результате пожара нет. Огонь повредил внутреннюю и внешнюю отделку нескольких квартир. Из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением. Отмечается, что возле дома врачи "скорой" дали успокоительное жительнице квартиры, которая горела. Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей. Погибло 5 человек.

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