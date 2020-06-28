На столичных Позняках новая беда: горела жилая многоэтажка
В Киеве на улице Крушильницкой, что находится в микрорайоне Позняки случился пожар в многоэтажном жилом доме. Данный дом находится неподалеку от дома, в котором произошел взрыв 21 июня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Как отметили спасатели, горел балкон на 12 этаже. Жертв или пострадавших в результате пожара нет.
Огонь повредил внутреннюю и внешнюю отделку нескольких квартир. Из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением.
Отмечается, что возле дома врачи "скорой" дали успокоительное жительнице квартиры, которая горела.
Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей. Погибло 5 человек.