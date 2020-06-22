COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали 681 новый случай
В Украине зафиксировано 37 241 больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 681 новый случай. Вследствие болезни всего умерли 1012 человек, из них 10 - за последние сутки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.
За минувшие сутки 10 человек, которые болели COVID-19, умерли, 133 человека - выздоровели", - говорится в сообщении.
Больше всего новых случаев COVID-19 во Львовской области - 200 человек, Ровенской - 91, Волынской области - 70 и в Киеве - 73.
За прошедшие сутки в 5 областях страны новых случаев заболевания не зафиксировано, а именно: в Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Донецкой и Луганской областях.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область — 1660 случаев;
- Волынская область — 1852 случая;
- Днепропетровская область — 1042 случая;
- Донецкая область — 362 случая;
- Житомирская область — 1270 случаев;
- Закарпатская область — 2188 случаев;
- Запорожская область — 555 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2056 случаев;
- Кировоградская область — 627 случаев;
- г. Киев — 4368 случаев;
- Киевская область — 2236 случаев;
- Львовская область — 3980 случаев;
- Луганская область — 72 случая;
- Николаевская область — 366 случаев;
- Одесская область — 1304 случая;
- Полтавская область — 293 случая;
- Ровенская область — 2963 случая;
- Сумская область — 258 случаев;
- Тернопольская область — 1728 случаев;
- Харьковская область — 1811 случаев;
- Херсонская область — 188 случаев;
- Хмельницкая область — 622 случая;
- Черновицкая область — 4357 случаев;
- Черкасская область — 603 случая;
- Черниговская область — 480 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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