COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали 681 новый случай

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области, за сутки - 200 человек

Больше всего новых случаев выявили во Львовской области, за сутки - 200 человек

Фото: из открытых источников

В Украине зафиксировано 37 241 больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 681 новый случай. Вследствие болезни всего умерли 1012 человек, из них 10 - за последние сутки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

За минувшие сутки 10 человек, которые болели COVID-19, умерли, 133 человека - выздоровели", - говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев COVID-19 во Львовской области - 200 человек, Ровенской - 91, Волынской области - 70 и в Киеве - 73.

За прошедшие сутки в 5 областях страны новых случаев заболевания не зафиксировано, а именно: в Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Донецкой и Луганской областях.

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 1660 случаев;

Волынская область — 1852 случая;

Днепропетровская область — 1042 случая;

Донецкая область — 362 случая;

Житомирская область — 1270 случаев;

Закарпатская область — 2188 случаев;

Запорожская область — 555 случаев;

Ивано-Франковская область — 2056 случаев;

Кировоградская область — 627 случаев;

г. Киев — 4368 случаев;

Киевская область — 2236 случаев;

Львовская область — 3980 случаев;

Луганская область — 72 случая;

Николаевская область — 366 случаев;

Одесская область — 1304 случая;

Полтавская область — 293 случая;

Ровенская область — 2963 случая;

Сумская область — 258 случаев;

Тернопольская область — 1728 случаев;

Харьковская область — 1811 случаев;

Херсонская область — 188 случаев;

Хмельницкая область — 622 случая;

Черновицкая область — 4357 случаев;

Черкасская область — 603 случая;

Черниговская область — 480 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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