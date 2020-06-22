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COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали 681 новый случай
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22 июня 2020, 09:52 12

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали 681 новый случай

22 июня 2020, 09:52 12
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Больше всего новых случаев выявили во Львовской области, за сутки - 200 человек
Больше всего новых случаев выявили во Львовской области, за сутки - 200 человек
Фото: из открытых источников
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В Украине зафиксировано 37 241 больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 681 новый случай. Вследствие болезни всего умерли 1012 человек, из них 10 - за последние сутки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

За минувшие сутки 10 человек, которые болели COVID-19, умерли, 133 человека - выздоровели", - говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев COVID-19 во Львовской области - 200 человек, Ровенской - 91, Волынской области - 70 и в Киеве - 73.

За прошедшие сутки в 5 областях страны новых случаев заболевания не зафиксировано, а именно: в Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Донецкой и Луганской областях.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область — 1660 случаев;
  • Волынская область — 1852 случая;
  • Днепропетровская область — 1042 случая;
  • Донецкая область — 362 случая;
  • Житомирская область — 1270 случаев;
  • Закарпатская область — 2188 случаев;
  • Запорожская область — 555 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2056 случаев;
  • Кировоградская область — 627 случаев;
  • г. Киев — 4368 случаев;
  • Киевская область — 2236 случаев;
  • Львовская область — 3980 случаев;
  • Луганская область — 72 случая;
  • Николаевская область — 366 случаев;
  • Одесская область — 1304 случая;
  • Полтавская область — 293 случая;
  • Ровенская область — 2963 случая;
  • Сумская область — 258 случаев;
  • Тернопольская область — 1728 случаев;
  • Харьковская область — 1811 случаев;
  • Херсонская область — 188 случаев;
  • Хмельницкая область — 622 случая;
  • Черновицкая область — 4357 случаев;
  • Черкасская область — 603 случая;
  • Черниговская область — 480 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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