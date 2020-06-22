Руководителя Львовского областного лабцентра уволят с должности – Степанов

По словам министра, Центр не справляется с наплывом тестов на COVID-19

По словам министра, Центр не справляется с наплывом тестов на COVID-19

Фото: ЛОДА

Во время визита во Львов, 22 июня, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уволит с должности руководителя Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Романа Павлива.

Об этом сообщил ZAXID.NET, пишет RegioNews.

По словам Степанова, нынешнее руководство не справляется с тем количеством тестов, которые ежедневно поступают в лабораторию Центра, и разгрузить огромную очередь, которая была до недавнего времени, удалось лишь благодаря лабораториям других городов.

По мнению министра, нужен другой человек, которая будет руководить этим лабораторным центром, но фамилии кандидата министр не назвал.

По данным ZAXID.NET Роман Павлив сейчас на больничном.

Как пишет издание, Роман Павлив с 1991 года был главным санитарным врачом области, а с 2017 года возглавлял Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Под руководством Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины во Львове шесть лабораторий проводят ПЦР-исследование на коронавирус. Делать ПЦР-исследования Львову помогали лаборатории Киева, Тернополя, Кропивницкого и некоторые частные.

Напомним, Львовщина стала новым рекордсменом по темпам распространения коронавирус. Только за останюю сутки здесь зафиксировали 200 новых случаев.