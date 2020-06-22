Госкомиссия разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля
В основной сессии ВНО примут участие почти 400 тысяч абитуриентов
В основной сессии ВНО примут участие почти 400 тысяч абитуриентов
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила провести внешнее независимое оценивание-2020 с 25 июня по 17 июля.
Об этом сообщила и.о. министра образования Любомира Мандзий, пишет RegioNews со ссылкой на сайт МОН.
По ее словам, такое решение было принято 22 июня.
В текущем году в основной сессии ВНО примут участие 379,5 тысяч абитуриентов. К тестированию и экзаменам привлекут 242,6 тысяч работников и 11,6 тысяч медиков.
Также в МОН напомнили этапы проведения ВНО-2020 в условиях карантина и пандемии коронавирус:
- допуск к тестированию будет происходить в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 С, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора),
- Держспоживслужба контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, утилизация использованных масок и т.д.),
- приняты меры, чтобы избежать скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа разных участников, правильная организация очередей с дистанцией),
- есть сопровождение медиков и Нацполиции,
- будут привлечены инструкторы из групп риска.
Напомним, вчера, 21 июня, президент Зеленский подписал закон об отмене обязанности'обязательной государственной итоговой аттестации из-за эпидемии коронавирус.
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