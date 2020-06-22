Госкомиссия разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля

В основной сессии ВНО примут участие почти 400 тысяч абитуриентов

В основной сессии ВНО примут участие почти 400 тысяч абитуриентов

Фото: МОН

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила провести внешнее независимое оценивание-2020 с 25 июня по 17 июля.

Об этом сообщила и.о. министра образования Любомира Мандзий, пишет RegioNews со ссылкой на сайт МОН.

По ее словам, такое решение было принято 22 июня.

В текущем году в основной сессии ВНО примут участие 379,5 тысяч абитуриентов. К тестированию и экзаменам привлекут 242,6 тысяч работников и 11,6 тысяч медиков.

Также в МОН напомнили этапы проведения ВНО-2020 в условиях карантина и пандемии коронавирус:

допуск к тестированию будет происходить в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 С, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора),

Держспоживслужба контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, утилизация использованных масок и т.д.),

приняты меры, чтобы избежать скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа разных участников, правильная организация очередей с дистанцией),

есть сопровождение медиков и Нацполиции,

будут привлечены инструкторы из групп риска.

Напомним, вчера, 21 июня, президент Зеленский подписал закон об отмене обязанности'обязательной государственной итоговой аттестации из-за эпидемии коронавирус.

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