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22 июня 2020, 17:14 19

На Винниччине и в Киеве можно смягчить карантин – Минздрав

22 июня 2020, 17:14 19
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Количество областей с широким распространением COVID-19 сократилось с девяти до восьми
Количество областей с широким распространением COVID-19 сократилось с девяти до восьми
Фото: Укринформ
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Министерство здравоохранения опубликовало показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по новой утвержденной правительством методике, в соответствии с которыми Киев и Винницкая область могут ослабить карантин

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Минздрава.

Согласно новым данным, количество областей с широким распространением COVID-19 сократилось с девяти до восьми, две из которых - Закарпатская и Черновицкая - кроме чрезмерной негативной динамики (более 10%) имеют загруженность коек более 50% (согласно 59,64% и 51,54 %).

В "черном" списке также остались Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровенская области.

Кроме того еще шесть областей (Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская и Черниговская) стали нарушать второстепенный показатель - охват тестированием, так как с понедельника он был повышен вдвое - до 24 тестов на 100 тыс. населения.

Напомним, с 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения'я, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;
  • среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Как известно, в Украине зафиксировано 37 241 больных COVID-19, за последние сутки выявили 681 новый случай. Вследствие болезни всего умерли 1012 человек, из них 10 - за последние сутки.

коронавирус Киев карантин Минздрав COVID-19 Винница Винницкая область
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