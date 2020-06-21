Зеленский подписал закон об отмене обязательной государственной итоговой аттестации

ГИА отменили в связи с эпидемией коронавируса

ГИА отменили в связи с эпидемией коронавируса

Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену обязательной государственной итоговой аттестации для выпускников школ в текущем году в связи со вспышкой коронавируса

Об этом заявила и. о. министра образования Любомира Мандзий, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Закон подписан президентом", - сообщила она.

Данный закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.

Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - указано в тексте закона.

Напомним, Верховная Рада отменила обязательную ГИА, приняв за основу и в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года.