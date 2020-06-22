В Днепре "Слуги народа" нарушили карантин, шикарно отобедав в ресторане

В заведении нардепов ждали заранее, накрыв стол на 15 персон. Под частный обед выделили целый этаж

В заведении нардепов ждали заранее, накрыв стол на 15 персон. Под частный обед выделили целый этаж

Фото: Днепровская панорама

«Слуги» во главе с лидером партии Александром Корниенко собрались большой компанией в днепровском элитном ресторане «Репортеръ», который принадлежит местному бизнесмену, давнему другу олигарха Коломойского, Дмитрию Погребову.

Об этом пишет RegioNews ссылкой на издание 49000.com.ua.

Судя по опубликованному видео, обедать народные депутаты собрались большой компанией. Кроме Корниенко в ресторане трапезничал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, депутаты от Днепропетровщины Александр Трухин, Кирилл Нестеренко, Максим Бужанский и Денис Герман. С ними же обедали глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник и глава ОГА Александр Бондаренко.

Издание Днепровская панорама из собственных источников узнала меню и стоимость обеда нарушителей карантина.

Основными блюдами на выбор стали сибас, запеченный с сезонными овощами (390 грн за порцию), стейк из цветной капусты с трюфельным соусом (210 грн), и телячьи щечки со шпинатом и трюфельным пюре (310 грн). На закуску, например, предлагалась деликатная композиция из угря с гусиной печенью (398 грн).

Общая стоимость банкета составила около 14,5 тысяч грн.

В банкетном меню значился и стол "для технической поддержки" (5 человек) — меню для этой группы людей было гораздо скромнее и втрое дешевле (чуть более 3 тысяч грн).

Обедали "Слуги народа" все вместе, однако, согласно правилам карантина, установленными Кабинетом министров, за одним столом в заведении могут находится не более четырех человек.

Кроме того,общались представители президентской партии без масок, средств индивидуальной защиты не заметили также и на обслуживающем персонале.

Таким образом, нардепы нарушили правила карантина, за что полагается штраф. Согласно законодательству, они должны будут заплатить от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, это уже не первое нарушение карантина высокопоставленными чиновниками и депутатами.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, которое принадлежит народному депутату от фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.

Также 3 июня президент Зеленский выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами, в том числе с главной ОП Ермаком и главным санитарным врачом Виктором Ляшко.