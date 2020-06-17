В Украине разоблачили группировку неонацистов во главе с гражданином РФ

Организация имела два отделения - в Киеве и Харькове

Организация имела два отделения - в Киеве и Харькове

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.

Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе столицы и в Харькове. Часть деструктивных материалов неонацисты получали из РФ.

Распространяли литературу на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Также оперативники задокументировали распространение злоумышленниками изданий террористической направленности, через телеграмм-каналы и закрытые сообщества в соцсетях с общей аудиторией более 3 тысяч человек.

В ходе обысков по адресам проживания организатора ячейки и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, знамена "Третьего рейха", оружие, боеприпасы, взрывные устройства, компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы. Ранее оперативники спецслужбы изъяли в Харькове экстремистскую литературу тиражом в 200 копий.

Продолжается досудебное следствие по факту подстрекательства к совершению терактов. Решается вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрениях и привлечения к ответственности других представителей организации.

Напомним, вчера, 16 июня командира украинского боевого корабля разоблачили при передаче информации спецслужбам РФ