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17 июня 2020, 16:03 4

В Украине разоблачили группировку неонацистов во главе с гражданином РФ

17 июня 2020, 16:03 4
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Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность неонацистской радикальной группировки, которым управлял гражданин России

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.

Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе столицы и в Харькове. Часть деструктивных материалов неонацисты получали из РФ.

Распространяли литературу на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Также оперативники задокументировали распространение злоумышленниками изданий террористической направленности, через телеграмм-каналы и закрытые сообщества в соцсетях с общей аудиторией более 3 тысяч человек.

В ходе обысков по адресам проживания организатора ячейки и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, знамена "Третьего рейха", оружие, боеприпасы, взрывные устройства, компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы. Ранее оперативники спецслужбы изъяли в Харькове экстремистскую литературу тиражом в 200 копий.

Продолжается досудебное следствие по факту подстрекательства к совершению терактов. Решается вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрениях и привлечения к ответственности других представителей организации.

Напомним, вчера, 16 июня командира украинского боевого корабля разоблачили при передаче информации спецслужбам РФ

Россия РФ СБУ террористы уголовное дело банда нацизм
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