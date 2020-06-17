В Україні викрили угруповання неонацистів на чолі з громадянином РФ

Організація мала два осередки - у Києві та Харкові

Організація мала два осередки - у Києві та Харкові

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Учасники групи є послідовниками ідеології австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств.

Для популяризації своїх поглядів зловмисники займалися виготовленням та розповсюдженням екстремістської літератури. Заборонені видання та нацистську символіку вони друкували у власній підпільній типографії в Дарницькому районі столиці та в Харкові. Частину деструктивних матеріалів неонацисти отримували з РФ.

Поширювали літературу на таємних зібраннях та під час тематичних вечірок. Також оперативники задокументували розповсюдження зловмисниками видань терористичної спрямованості, через телеграм-канали та закриті спільноти у соцмережах із загальною аудиторією понад 3 тисячі осіб.

У ході обшуків за адресами проживання організатора осередку та за місцями виготовлення поліграфії вилучено понад 300 примірників нацистських видань, прапори "Третього рейху", зброю, набої, вибухові пристрої, комп’ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот, та чеки на доставку забороненої літератури із-за кордону. Раніше оперативники спецслужби вилучили в Харкові екстремістську літературу накладом у 200 копій.

Триває досудове слідство за фактом підбурювання до вчинення терактів. Вирішується питання щодо оголошення активним учасникам групи про підозри та притягнення до відповідальності інших представників осередку.

Нагадаємо, вчора, 16 червня командира українського бойового корабля викрили при передачі інформації спецслужбам РФ