Командира украинского боевого корабля разоблачили при передаче информации спецслужбам РФ

Фигурант дела получил российское гражданство и собирался уехать в Крым

Фигурант дела получил российское гражданство и собирался уехать в Крым

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Командир украинского боевого корабля без разрешения своего командования выехал с временно оккупированной территории АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство.

После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрытно собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам.

Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства к аннексированного полуострова. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооруженных Сил Украины.

По указанному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне.

В настоящее время военнослужащего отстранен от занимаемой должности и отменено допуск к государственной тайне.

Напомним, на днях в Харькове задержали российского агента под псевдонимом "Сумрак".