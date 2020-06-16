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16 июня 2020, 20:40 2

Командира украинского боевого корабля разоблачили при передаче информации спецслужбам РФ

16 июня 2020, 20:40 2
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Военная контрразведка СБУ предупредила угрозу утечки сведений о боевой готовности Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины представителям спецслужб РФ.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Командир украинского боевого корабля без разрешения своего командования выехал с временно оккупированной территории АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство.

После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрытно собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам.

Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства к аннексированного полуострова. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооруженных Сил Украины.

По указанному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне.

В настоящее время военнослужащего отстранен от занимаемой должности и отменено допуск к государственной тайне.

Напомним, на днях в Харькове задержали российского агента под псевдонимом "Сумрак".

Россия Украина РФ СБУ корабли военные агентурная сеть ВМС Украины
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