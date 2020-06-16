В Украине накрыли крупную сеть ботоферм

Возможности сети позволяли генерировать фейки от более чем 10 тысяч ботов

Возможности сети позволяли генерировать фейки от более чем 10 тысяч ботов

Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и нескольких областях, которой руководили из Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Организаторы ботоферми использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными.

Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением", - сообщили правоохранители.

Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их в основном невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ также без содействия со стороны спецслужб.

Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные "вкиды", способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.

Разоблачение сети ботоферм осуществлялось в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях. Всего в рамках уголовных производств проведены одновременные обыски по 12 адресам, где было расположено оборудование.

Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 тысяч SIM-карточек мобильных операторов.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила руководителя компании-подрядчика, который причастен к хищению бюджетных денег при реконструкции Соборной площади в Павлограде Днепропетровской области.