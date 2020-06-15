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15 июня 2020, 14:57 8

Сайт для проведения пробного ВНО работает с перебоями из-за наплыва абитуриентов

15 июня 2020, 14:57 8
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Фото: Без табу
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Сегодня в 11:00 в Украине началось пробное внешнее независимое оценивание, которое из-за пандемии проходит онлайн. Почти сразу после начала сайт перестал работать.

Об этом пишут пользователи соцсетей, сообщает Regionews.

В Украинском центре оценивания качества образования объяснили ситуацию.

По словам заместителя директора центра Татьяны Вакуленко, технические проблемы вызвало чрезмерную нагрузку на сайт. Она подчеркнула, что это не помешает абитуриентам пройти тестирование, ведь возможность скачать задания будет открыта до 18:00 19 июня.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский поручил бесплатно провести пробное внешнее независимое оценивание в форме онлайн тестирования, а уплаченные ранее за его прохождение средства вернуть участникам.

Ранее стало известно, что из-за эпидемии коронавируса Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО в стандартном формате, которое планировалось на 15 и 17 июня.

соцсети ВНО онлайн сайт задание абитуриент
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