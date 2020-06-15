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15 июня 2020, 16:06 7

Министр соцполитики анонсировала повышение минимальной зарплаты

15 июня 2020, 16:06 7
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Фото: Слово и Дело
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Минимальная заработная плата во втором полугодии может вырасти более чем на 500 грн

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Интерфакс-Украина, пишет Regionews.

минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать…. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно", – рассказала министр.

Как известно, в государственном бюджете на текущий год минимальная зарплата определена на уровне 4723 грн в месяц (28,31 грн в час).

Напомним, недавно генпрокурор Ирина Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату

зарплаты доходы бюджет Министерство минимальная зарплата
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