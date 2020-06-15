Министр соцполитики анонсировала повышение минимальной зарплаты
Минфин и Минэкономики проводят расчеты, каким должен быть этот показатель
Минфин и Минэкономики проводят расчеты, каким должен быть этот показатель
Минимальная заработная плата во втором полугодии может вырасти более чем на 500 грн
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Интерфакс-Украина, пишет Regionews.
…минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать…. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно", – рассказала министр.
Как известно, в государственном бюджете на текущий год минимальная зарплата определена на уровне 4723 грн в месяц (28,31 грн в час).
Напомним, недавно генпрокурор Ирина Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату
Ермак в мае получил зарплату выше, чем президент ЗеленскийВсе новости »
15 июня 2020, 12:55Убытки в 850 миллионов: экс-руководителям подразделений "Укрзализныци" объявлено подозрение
15 июня 2020, 11:41"За 5 лет ни одного приговора": Венедиктова заявила о миллионных долгах по зарплатам в Запорожской области
13 июня 2020, 12:13
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области