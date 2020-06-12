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12 июня 2020, 14:28 7

СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на "Львовской железной дороге"

12 июня 2020, 14:28 7
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Служба безопасности Украины задокументировала миллионные злоупотребления должностных лиц Регионального филиала «Львовская железная дорога» во время закупок запчастей для подвижного состава.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Должностные лица филиала "договорились" с коммерсантами о закупке необходимых железной запчастей на сумму свыше 3,7 млн грн.

По данным следствия, подрядчики вместо новых деталей поставляли подержанную продукцию, которую ввозили из Российской Федерации.

Средства, полученные от госпредприятия, злоумышленники переводили на счета коммерческих структур с признаками фиктивности для вывода в "тень".

Во время обысков в подразделениях "Укрзализныци" и в офисных и складских помещениях подрядчиков правоохранители изъяли подержанные запчасти к подвижному составу и финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает осуществление сделки.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Устанавливается причастность руководителей всех звеньев Регионального филиала Укрзализныци к противоправной деятельности.

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