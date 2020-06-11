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11 июня 2020, 09:42 24

Коронавирус в Украине: за сутки заболело рекордное количество человек

11 июня 2020, 09:42 24
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pixabay.com
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В Украине зафиксировано уже 29 070 больных COVID-19, из них 13 141 выздоровел, 854 человека умерли.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

За время пандемии в стране умерли 854 человека, из них 21 - за последние сутки. Выздоровели 13 141 человек, за минувшие сутки - 372 человека.

Лидером по заболеваемости среди областей остается Черновицкая область, где 3793 случаев COVID-19, из них 36 за сутки.

Самое большое количество заболевших за сутки - во Львовской области - 125.

В Киеве за сутки количество больных увеличилось на 91. Среди них пятеро медиков. Четверо больных умерли.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область — 1236 случаев;
  • Волынская область — 1266 случаев;
  • Днепропетровская область — 981 случай;
  • Донецкая область — 269 случаев;
  • Житомирская область — 992 случая;
  • Закарпатская область — 1471 случай;
  • Запорожская область — 510 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1649 случаев;
  • Кировоградская область — 563 случая;
  • г. Киев — 3671 случай;
  • Киевская область — 1919 случаев;
  • Львовская область — 2414 случаев;
  • Луганская область — 54 случая;
  • Николаевская область — 311 случаев;
  • Одесская область — 1045 случаев;
  • Полтавская область — 276 случаев;
  • Ровенская область — 2175 случаев;
  • Сумская область — 203 случая;
  • Тернопольская область — 1349 случаев;
  • Харьковская область — 1374 случая;
  • Херсонская область — 179 случаев;
  • Хмельницкая область — 523 случая;
  • Черновицкая область — 3793 случая;
  • Черкасская область — 506 случаев;
  • Черниговская область — 341 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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