Коронавирус в Украине: за сутки заболело рекордное количество человек

За сутки обнаружено 689 новых случаев. Это новый антирекорд по коронавирусу в стране

За сутки обнаружено 689 новых случаев. Это новый антирекорд по коронавирусу в стране

pixabay.com

В Украине зафиксировано уже 29 070 больных COVID-19, из них 13 141 выздоровел, 854 человека умерли.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

За время пандемии в стране умерли 854 человека, из них 21 - за последние сутки. Выздоровели 13 141 человек, за минувшие сутки - 372 человека.

Лидером по заболеваемости среди областей остается Черновицкая область, где 3793 случаев COVID-19, из них 36 за сутки.

Самое большое количество заболевших за сутки - во Львовской области - 125.

В Киеве за сутки количество больных увеличилось на 91. Среди них пятеро медиков. Четверо больных умерли.

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 1236 случаев;

Волынская область — 1266 случаев;

Днепропетровская область — 981 случай;

Донецкая область — 269 случаев;

Житомирская область — 992 случая;

Закарпатская область — 1471 случай;

Запорожская область — 510 случаев;

Ивано-Франковская область — 1649 случаев;

Кировоградская область — 563 случая;

г. Киев — 3671 случай;

Киевская область — 1919 случаев;

Львовская область — 2414 случаев;

Луганская область — 54 случая;

Николаевская область — 311 случаев;

Одесская область — 1045 случаев;

Полтавская область — 276 случаев;

Ровенская область — 2175 случаев;

Сумская область — 203 случая;

Тернопольская область — 1349 случаев;

Харьковская область — 1374 случая;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 523 случая;

Черновицкая область — 3793 случая;

Черкасская область — 506 случаев;

Черниговская область — 341 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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