Коронавирус в Украине: за сутки заболело рекордное количество человек
В Украине зафиксировано уже 29 070 больных COVID-19, из них 13 141 выздоровел, 854 человека умерли.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
За время пандемии в стране умерли 854 человека, из них 21 - за последние сутки. Выздоровели 13 141 человек, за минувшие сутки - 372 человека.
Лидером по заболеваемости среди областей остается Черновицкая область, где 3793 случаев COVID-19, из них 36 за сутки.
Самое большое количество заболевших за сутки - во Львовской области - 125.
В Киеве за сутки количество больных увеличилось на 91. Среди них пятеро медиков. Четверо больных умерли.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область — 1236 случаев;
- Волынская область — 1266 случаев;
- Днепропетровская область — 981 случай;
- Донецкая область — 269 случаев;
- Житомирская область — 992 случая;
- Закарпатская область — 1471 случай;
- Запорожская область — 510 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1649 случаев;
- Кировоградская область — 563 случая;
- г. Киев — 3671 случай;
- Киевская область — 1919 случаев;
- Львовская область — 2414 случаев;
- Луганская область — 54 случая;
- Николаевская область — 311 случаев;
- Одесская область — 1045 случаев;
- Полтавская область — 276 случаев;
- Ровенская область — 2175 случаев;
- Сумская область — 203 случая;
- Тернопольская область — 1349 случаев;
- Харьковская область — 1374 случая;
- Херсонская область — 179 случаев;
- Хмельницкая область — 523 случая;
- Черновицкая область — 3793 случая;
- Черкасская область — 506 случаев;
- Черниговская область — 341 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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