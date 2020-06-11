В Минздраве обьясни резкий рост заболеваемости COVID-19

В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки

В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки

pixabay.com

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил резкий рост коронавируса в стране абсолютным игнорированием и не соблюдением карантина.

Об этом он сказал на брифинге, передает RegioNews.

По его словам, такого антирекорда еще не было, даже в самые сложные времена в апреле, когда фиксировалась наиболее напряженная ситуация с болезнью.

У нас никогда не было 689 заболевших за один день. Уже в течение недели мы наблюдаем увеличившееся количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни", - отметил он.

Министр добавил, что не снимает с себя ответственности, но жители Украины "тоже должны хоть немного начать отвечать за свое здоровье, свои жизни, здоровье своих близких".

Посмотрите на улицы, посмотрите, что происходит вокруг. Все вышли из карантина, все решили, что его не существует, что угрозы COVID-19 нет", - заявил Степанов.

Степанов подчеркнул, что плохая статистика повлияет на дальнейшую тактику карантина.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 11 июня к ослаблению карантина не готовы город Киев и восемь областей: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 29 070 больных COVID-19, из них 13 141 выздоровел, 854 человека умерли.