В Черкасской области в интернате выявили вспышку COVID-19

В психоневрологическом интернате заболел 21 человек

В психоневрологическом интернате заболел 21 человек

pixabay.com

Глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар сообщил, что в Золотоношском психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19, в связи с чем проводится эпидемиологическое расследование.

Об этом Бондар написал в Facebook, передает RegioNews.

На сегодня зарегистрировано 490 случаев коронавируса. Плюс 21 новый случай за день: 2 - г. Черкассы, 1 - Черкасский район, 18 - Золотоношский район. Вспышка возникла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную сотрудницу, которая, вероятно, и инфицировала подопечных", - сообщил он.

По его словам, обследовали уже 26 человек, у 21 обнаружили положительный результат COVID-19. Состояние инфицированных удовлетворительное.

Ведется эпидрасследование, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования согласно компетенции.

В учреждении проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного Центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 27 856 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, за прошедшие сутки подтвердили 394 новых случая.