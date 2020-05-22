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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 мая 2020, 15:04 14

НАБУ проводит обыски в "Укрзализныци" по делу "Бориспольского экспресса"

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22 мая 2020, 15:04 14
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Обыски продолжаются также у представителей ряда частных компаний
Фото: НАБУ
Обыски продолжаются также у представителей ряда частных компаний

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в АО "Укрзализныця" в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц предприятия при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения "Киев-Борисполь", или так называемого "Бориспольского экспресса".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, передает RegioNews.

Известно, что процессуальное руководство обысков в служебных лиц и представителей ряда частных компаний осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2018 по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, которые совершены в особо крупных размерах или организованной группой лиц.

В НАБУ также добавили, что руководство "Укрзализныци" способствует осуществлению расследования с целью установления всех обстоятельств дела.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по подозрению народного депутата Ярослава Дубневича в завладении 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця"


обыск НАБУ Укрзализныця Борисполь
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