НАБУ проводит обыски в "Укрзализныци" по делу "Бориспольского экспресса"

Обыски продолжаются также у представителей ряда частных компаний

Фото: НАБУ

Обыски продолжаются также у представителей ряда частных компаний

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в АО "Укрзализныця" в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц предприятия при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения "Киев-Борисполь", или так называемого "Бориспольского экспресса".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, передает RegioNews.

Известно, что процессуальное руководство обысков в служебных лиц и представителей ряда частных компаний осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2018 по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, которые совершены в особо крупных размерах или организованной группой лиц.

В НАБУ также добавили, что руководство "Укрзализныци" способствует осуществлению расследования с целью установления всех обстоятельств дела.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по подозрению народного депутата Ярослава Дубневича в завладении 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця"