Дело "Приватбанка" и Суркисов: Минюст не заберет деньги у банка
Министерство юстиции и подчиненные ему исполнители не будут взимать с “Приватбанка” 7 миллиардов гривен в пользу братьев Суркисов.
Как сообщает RegioNews, в этом заверил глава Минъюста Денис Малюська.
Министр утверждает, что сейчас государственная исполнительная служба только открыла производство и направила соответствующее сообщение "Приватбанку”, поскольку к чиновникам обратились шесть британских компаний, требуя выполнить предыдущее решение суда.
Речь идет о постановлении Печерского райсуда, который обязал "Приватбанк” обслуживать депозиты связанных с Суркисами британских фирм. При этом во время национализации финучреждения эти активы конвертировали в акции и выкупили. Поэтому в банке считают, что ничего не должны. Общая сумма спорных депозитов - $250 млн, или 7 млрд грн.
Министр юстиции признался, что ни он сам, ни его подчиненные не понимают, как обеспечить обслуживание ликвидированных депозитов. А потому в ведомстве планируют не списывать никаких денег с "Приватбанка”, а только оштрафовать за неисполнение решения, потому что это предполагает процедура.
Именно по такой схеме Минъюст собирается работать, пока дело "Приватбанка” и братьев Суркисов не закончит рассматривать Верховный суд Украины.
Напомним, национализацию "Приватбанка” в конце 2016 года до сих пор оспаривают в судах. Слушания происходят как в Украине, так и за ее пределами. На данный момент рассмотрение дела в Верховном суде проходит в закрытом режиме.
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