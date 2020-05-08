Дело "Приватбанка" и Суркисов: Минюст не заберет деньги у банка

В то же время исполнительная служба наложит на банк штраф

Фото: Facebook Міністерство юстиції України

В то же время исполнительная служба наложит на банк штраф

Министерство юстиции и подчиненные ему исполнители не будут взимать с “Приватбанка” 7 миллиардов гривен в пользу братьев Суркисов.

Как сообщает RegioNews, в этом заверил глава Минъюста Денис Малюська.

Министр утверждает, что сейчас государственная исполнительная служба только открыла производство и направила соответствующее сообщение "Приватбанку”, поскольку к чиновникам обратились шесть британских компаний, требуя выполнить предыдущее решение суда.

Речь идет о постановлении Печерского райсуда, который обязал "Приватбанк” обслуживать депозиты связанных с Суркисами британских фирм. При этом во время национализации финучреждения эти активы конвертировали в акции и выкупили. Поэтому в банке считают, что ничего не должны. Общая сумма спорных депозитов - $250 млн, или 7 млрд грн.

Министр юстиции признался, что ни он сам, ни его подчиненные не понимают, как обеспечить обслуживание ликвидированных депозитов. А потому в ведомстве планируют не списывать никаких денег с "Приватбанка”, а только оштрафовать за неисполнение решения, потому что это предполагает процедура.

Именно по такой схеме Минъюст собирается работать, пока дело "Приватбанка” и братьев Суркисов не закончит рассматривать Верховный суд Украины.

Напомним, национализацию "Приватбанка” в конце 2016 года до сих пор оспаривают в судах. Слушания происходят как в Украине, так и за ее пределами. На данный момент рассмотрение дела в Верховном суде проходит в закрытом режиме.