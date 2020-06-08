Райсуд во Львове закрыли на дезинфекцию - обнаружили коронавирус

Дата возобновления работы суда пока неизвестна

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Дата возобновления работы суда пока неизвестна

Лычаковский районный суд города Львова временно приостановил свою работу. У одного из суддей подтвердили инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу суда.

В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова на коронавирус COVID-19 во вторник, 9 июня, работу суда будет временно приостановлено с целью проведения дезинфекции помещения", - говорится в сообщении.

О том, когда возобновят работу суда и дальнейшие особенности режима работы будет сообщено дополнительно.

Напомним, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавирус, из них 2162 во Львовской области.