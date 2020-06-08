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08 июня 2020, 10:42 21

Коронавирус в Украине: количество инфецированых спадает, за сутки 463 новых случая

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08 июня 2020, 10:42 21
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За минувшие сутки 9 человек умерли, общее количество смертей составляет 797 человек
pixabay.com
За минувшие сутки 9 человек умерли, общее количество смертей составляет 797 человек

В Украине по состоянию на 8 июня зафиксировали 27 462 случая коронавирусной болезни, за прошедшие сутки 463 новых случая, что на 22 человека меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине 12 195 человек выздоровели, из которых 141 - за последние сутки.

Наибольший прирост больных зафиксирован в Киеве - 72, Закарпатской - 64 и Черновицкой областях - 59.

За прошедшие сутки нет новых случаев заражения COVID-19 в 8 областях: Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Хмельницкой, Донецкой и Луганской.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 1150;
  • Волынская область — 1079;
  • Днепропетровская область — 971;
  • Донецкая область — 231;
  • Житомирская область — 897;
  • Закарпатская область — 1386;
  • Запорожская область — 496;
  • Ивано-Франковская область — 1582;
  • Кировоградская область — 559;
  • г. Киев — 3490;
  • Киевская область — 1812;
  • Львовская область — 2162;
  • Луганская область — 54;
  • Николаевская область — 309;
  • Одесская область — 1002;
  • Полтавская область — 274;
  • Ровенская область — 2071;
  • Сумская область — 193;
  • Тернопольская область — 1294;
  • Харьковская область — 1287;
  • Херсонская область — 179;
  • Хмельницкая область — 518;
  • Черновицкая область — 3698;
  • Черкасская область — 469;
  • Черниговская область — 299.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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