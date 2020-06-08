У Зеленского обеспокоены массовыми нарушениями карантина после его смягчения
Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте президента по результатам совещания по предотвращению распространения коронавируса.
Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него нужно и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был введен не зря, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений", - отметил Зеленский.
Президент также отметил, что не хотел бы снова возвращаться в жесткие рамки карантина. Людям же стоит напоминать, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать.
"И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - подытожил президент.
Напомним, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавируса.
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