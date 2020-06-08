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08 июня 2020, 16:19 15

У Зеленского обеспокоены массовыми нарушениями карантина после его смягчения

08 июня 2020, 16:19 15
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Ослабление карантина не означает, что коронавирус исчез
Ослабление карантина не означает, что коронавирус исчез
Фото: Офис президента
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Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте президента по результатам совещания по предотвращению распространения коронавируса.

Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него нужно и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был введен не зря, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений", - отметил Зеленский.

Президент также отметил, что не хотел бы снова возвращаться в жесткие рамки карантина. Людям же стоит напоминать, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать.

"И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - подытожил президент.

Напомним, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавируса.

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коронавирус Кабмин Владимир Зеленский карантин Офис президента президент
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