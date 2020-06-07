Без дистанции: в церквях Киева зафиксировали нарушения правил карантина
Во время праздничных Богослужений по случаю Троицы верующие не придерживаются безопасной дистанции и даже целуют иконы
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Суспильне.
Журналисты побывали в Михайловском Златоверхом соборе столицы и обнаружили, что в храме людей гораздо больше, чем это разрешено нормами во время карантина.
Большинство людей в масках, внутри церкви есть антисептики.
Священники просят верующих не целовать иконы, но этой рекомендации придерживаются не все.
Журналисты 24 канала побывали в Киево-Печерской лавре. Там богослужения происходят на улице, однако не все прихожане одели защитные маски, а некоторые откровенно говорят, что считают вирус "выдуманным".
Кроме того, сообщается также о массовые скопления людей на кладбищах в разных регионах Украины. Люди идут на могилы умерших родственников, потому что не имели возможности сделать этого во время поминальных дней после Пасхи.
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