Без дистанции: в церквях Киева зафиксировали нарушения правил карантина

Нарушения зафиксировали, в частности, в Михайловском Златоверхом соборе и Киево-Печерской лавре

Фото: Никита Галка, Суспильне

Нарушения зафиксировали, в частности, в Михайловском Златоверхом соборе и Киево-Печерской лавре

Во время праздничных Богослужений по случаю Троицы верующие не придерживаются безопасной дистанции и даже целуют иконы

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Суспильне.

Журналисты побывали в Михайловском Златоверхом соборе столицы и обнаружили, что в храме людей гораздо больше, чем это разрешено нормами во время карантина.

Большинство людей в масках, внутри церкви есть антисептики.

Священники просят верующих не целовать иконы, но этой рекомендации придерживаются не все.

Журналисты 24 канала побывали в Киево-Печерской лавре. Там богослужения происходят на улице, однако не все прихожане одели защитные маски, а некоторые откровенно говорят, что считают вирус "выдуманным".

Кроме того, сообщается также о массовые скопления людей на кладбищах в разных регионах Украины. Люди идут на могилы умерших родственников, потому что не имели возможности сделать этого во время поминальных дней после Пасхи.