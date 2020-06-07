С завтрашнего дня возобновит работу киевская городская электричка

Пока электричка будет ездить по сокращенному маршруту

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Пока электричка будет ездить по сокращенному маршруту

С 8 июня возобновляется движение городской электрички в направлениях «Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайна» и в обратном.

Об этом проинформировали в службе городских железнодорожных перевозок КП "Киевпастранс"., пишет RegioNews.

С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов в направлениях "Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна – станция Троещина-2 – станция Троещина".

Поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье.

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно.

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