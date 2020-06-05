14:35  05 июня
ЦИК назначила выборы на округе умершего нардепа Давыденко
16:32  05 июня
Кандидатом от "Слуги народа" в мэры Киева может быть женщина - Арахамия
12:41  05 июня
В "Слуге народа" рассказали о новых главах областных организаций партии
UA | RU
UA | RU
05 июня 2020, 15:41 15

В селе на Сумщине вспышка коронавируса: закрывают на карантин

Читайте також
українською мовою
05 июня 2020, 15:41 15
Читайте також українською мовою
Населенный пункт перекроют на въезд и выезд, а жителей переведут на самоизоляцию
pixabay.com
Населенный пункт перекроют на въезд и выезд, а жителей переведут на самоизоляцию

Директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский сообщил о всплеске заболеваемости COVID-19 среди жителей села Горобовка Белопольского района Сумской области.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

В Горобовке выявлено 13 случаев коронавирус, из них один у ребенка... Лабораторный центр направил районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС свой вывод, что в деревне надо вводить карантин, как в свое время в селе Козацкое Конотопского района", - рассказал Збаражский.

По его словам, источником заражения была женщина, у которой 29 мая обнаружили COVID-19. Она занималась торговлей, к ней ходило очень много людей, которые с ней общались.

Уже сегодня въезды и выезды из села могут быть закрыты, а жителей переведут на режим самоизоляции.

Чиновник не исключает возможности усиления карантинных мер и в области.

Это связано с тем, что за последние сутки обнаружили гораздо больше случаев коронавируса, чем ранее. Призываю жителей области осмотрительно относиться к своему здоровью'я і здоров'я близких, придерживаться карантинных ограничений", - подчеркнул он.

В течение последних суток на Сумщине зафиксировано 11 случаев заболевания COVID-19, из них 9 – в селе Горобовка.

Напомним, за последние сутки больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в городе Киев - 82, Львовской области - 73 и Ровенской области - 57.


коронавирус карантин пандемия инфекции Сумская область село
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 июня 2020, 21:57
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
"Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
03 июня 2020, 12:32
"Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
01 июня 2020, 11:53
Последние Популярные
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Все блоги »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Андриив Богдан
Городской голова Ужгорода
Надал Сергей
Городской голова Тернополя
Лысенко Александр
Городской голова Сум
Все досье »