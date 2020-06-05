В селе на Сумщине вспышка коронавируса: закрывают на карантин
Директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский сообщил о всплеске заболеваемости COVID-19 среди жителей села Горобовка Белопольского района Сумской области.
Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.
В Горобовке выявлено 13 случаев коронавирус, из них один у ребенка... Лабораторный центр направил районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС свой вывод, что в деревне надо вводить карантин, как в свое время в селе Козацкое Конотопского района", - рассказал Збаражский.
По его словам, источником заражения была женщина, у которой 29 мая обнаружили COVID-19. Она занималась торговлей, к ней ходило очень много людей, которые с ней общались.
Уже сегодня въезды и выезды из села могут быть закрыты, а жителей переведут на режим самоизоляции.
Чиновник не исключает возможности усиления карантинных мер и в области.
Это связано с тем, что за последние сутки обнаружили гораздо больше случаев коронавируса, чем ранее. Призываю жителей области осмотрительно относиться к своему здоровью'я і здоров'я близких, придерживаться карантинных ограничений", - подчеркнул он.
В течение последних суток на Сумщине зафиксировано 11 случаев заболевания COVID-19, из них 9 – в селе Горобовка.
Напомним, за последние сутки больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в городе Киев - 82, Львовской области - 73 и Ровенской области - 57.
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