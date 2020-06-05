Что спрашивают у кандидатов на должность главы НСЗУ: одна из претенденток опубликовала видео собеседования

Собеседование с кандидатом на должность председателя Национальной службы здоровья длилась всего 12 минут

Фото: Ирина Литовченко facebook

Собеседование с кандидатом на должность председателя Национальной службы здоровья длилась всего 12 минут

Об этом пишет RegioNews.

На выложенном в Youtube видео видно, что сначала Степанов спросил не имеет Литовченко возражений относительно видеозаписи собеседования. Затем министр поставил претендентке 5 вопросов:

Были ли у вас неудачи в работе? Если такие были, то что было их причиной? Какие выводы вы сделали?

Ваши первые три шага на посту председателя НСЗУ и какова их цель?

Внесение на рассмотрение министра здравоохранения предложения относительно формирования государственной политики в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения. Что вы вкладываете в понятие этого определения? Какие бы предложения вы внесли?

Должен ли быть прозрачным процесс определения стоимости медицинских услуг? Если так, что вы вкладываете в понятие прозрачности? Как она должна быть обеспечена?

По какому принципу, на основе чего и каким образом должны рассчитываться тарифы на оказание медицинских услуг?

После окончания собеседования Степанав сказал, что после разговора со всеми кандидатами, он как уполномоченное лицо выберет того, кто победил и вынесет кандидатуру на заседании правительства для голосования.

После этого Литовченко отметила, что должность категории А предусматривает определенные критерии, которым должен соответствовать кандидат. Поэтому во время собеседования вопросы должны касаться именно этих критериев.

К сожалению, из тех вопросов, которые вы поставили, вы не проверяли мои гибкие навыки, кроме вопроса о неудачах. Вы не проверяли некоторые жесткие навыки. Не видите ли вы в этом риска?" - спросила Ирина Литовченко.

Степанов ответил, что отбор проводится через изменения, которые внесены в закон о государственной службе и постановление правительства регламентирует его проведения, а также министр подчеркнул, что нынешний кандидат – временный.

То есть вам будет комфортно, если этот временный кандидат не будет отвечать всем требованиям?", – спросила Литовченко.

В ответ Степанов сообщил, что беседа закончена.

В сегодняшнем комментарии к видео на своей странице в Facebook Ирина Литовченко отметила, что "прошло 2 дня, видео собеседований на голову НСЗУ до сих пор не обнародован на сайте НАДС". Поэтому претендентка выложила видео своего собеседования и надеется, что ее поддержат другие кандидаты.

Надеюсь, так сделают и другие участники "отбора", чтобы общественность видела, как на самом деле прошел весь этот фарс. Вдруг это простимулирует Министерство здравоохранения'я України наконец обнародовать абсолютно все видео в установленном законодательством порядке на сайте НАДС, чтобы общественность увидела, кого и опираясь на какие критерии выбрали на должность", - отметила Литовченко.

Прошло 2 дня, видео собеседований на голову НСЗУ до сих пор не обнародован на сайте НАДС. Максим Степанов, вы там ок (просто... Опубликовано Iryna Lytovchenko Четверг, 4 июня 2020 г.



Напомним, собеседование с кандидатами провели 2 июня несмотря на итоги предыдущего конкурса и трех его победителей.

Вопреки обещанию министра о прозрачности и честности конкурса, Максим Степанов отказался вести любую прямую трансляцию.

Народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина попыталась снять в прямом эфире, как проходит отбор на голову НСЗУ.

Глава Минздрава обвинил депутата в попытке срыва конкурса и заявил, что это ставит участников в дискриминационные условия, потому что некоторые кандидаты могут быть лучше подготовлены к ответам на его вопросы после трансляции собеседования.

Імя победителя конкурса еще не назвали.