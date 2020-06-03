В МВД похвалили киевлян: быстро учатся не нарушать ПДД

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03 июня 2020, 08:44 12
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За сутки зафиксировали снижение количества нарушений на 40%
Фото: flickr
За сутки зафиксировали снижение количества нарушений на 40%

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что количество нарушений правил дорожного движения резко уменьшилось на 40% в сравнении с предыдущим днем, когда стартовала система видеофиксации правонарушений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"По состоянию на 18.00 сегодня системой автофиксации зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера на ту же час было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах!", - отметил Аваков.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко посетовал, что некоторая часть водетелей - "потенциальные убийцы на дороге" - эти машины двигались со скоростью свыше 170 километров в час.

Он показал номера машин без последних двух букв, сославшись на защиту персональных данных.

"Каждый из этих нарушителей обязательно получит письмо со штрафом, но пока это письмо дойдёт до него, этот водитель может натворить немало бед", - написал Геращенко.

По его мнению, публикация номеров может предотвратить дальнейшие нарушения. Также он попросил всех, кто может знать машины с такими номерами, обратиться к их водителям с просьбой соблюдать скоростной режим на дорогах.

Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые 50 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.


Арсен Аваков дороги транспорт ПДД штраф
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