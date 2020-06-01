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01 июня 2020, 14:06 9

Зеленский просит не втягивать Украину в американские выборы

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01 июня 2020, 14:06 9
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Фото: из открытых источников
Он не хочет, чтобы политический альянс Киева и Вашингтона был подорван

Президент Владимир Зеленский просит не втягивать Украину в президентскую избирательную кампанию в США, которая состоится уже этой осенью.

Об этом он заявил в интервью The Telegraph, передает RegioNews.

Зачем нужно снова втягивать Украину в это? Сейчас мы пользуемся двусторонней поддержкой в ​​США как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента", - подчеркнул он.

Президент отметил важность стратегического партнерства Киева и Вашингтона и заверил, что "Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в какой-либо стране или на избирательный процесс в какой-либо стране".

Кроме того, он отрицает возможность своей причастности к утечке записей разговора своего предшественника с Байденом. По словам Зеленского, больше всего в этом деле его интересует не сам разговор Порошенко с Байденом, а то, каким образом могли подслушиваться разговоры в Офисе президента Украины.

Напомним, ранее сообщалось, США предоставили Украине $15,5 млн для борьбы с коронавирусом.


президент Украина США выборы финансирование
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