Зеленский просит не втягивать Украину в американские выборы
Президент Владимир Зеленский просит не втягивать Украину в президентскую избирательную кампанию в США, которая состоится уже этой осенью.
Об этом он заявил в интервью The Telegraph, передает RegioNews.
Зачем нужно снова втягивать Украину в это? Сейчас мы пользуемся двусторонней поддержкой в США как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента", - подчеркнул он.
Президент отметил важность стратегического партнерства Киева и Вашингтона и заверил, что "Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в какой-либо стране или на избирательный процесс в какой-либо стране".
Кроме того, он отрицает возможность своей причастности к утечке записей разговора своего предшественника с Байденом. По словам Зеленского, больше всего в этом деле его интересует не сам разговор Порошенко с Байденом, а то, каким образом могли подслушиваться разговоры в Офисе президента Украины.
Напомним, ранее сообщалось, США предоставили Украине $15,5 млн для борьбы с коронавирусом.
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