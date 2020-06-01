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01 июня 2020, 15:29 2

На Львовщине заблокировали дороги из-за создания Львовской ОТГ

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01 июня 2020, 15:29 2
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Жители протестуют против утвержденного правительством состава Львовской ОТГ
Фото: Facebook/Igor Zinkevych
Жители протестуют против утвержденного правительством состава Львовской ОТГ

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что в городе Винники на Львовщине блокируют дороги. Таким образом, местные жители протестуют против присоединения к составу Львовской ОТГ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Протестуют против утвержденного правительством состава Львовской ОТГ, которая объединила в целом 18 городов и сел, в том числе и Винники. Также есть перекрытие в Малехове, как на Жолкву. Еще одно перекрытие в Дублянах", - говорится в сообщении.

В городе Дубляны люди перекрыли движение транспорта на 5 км автодороги "подъезд к городу Львову". Недалеко от районного центра Рава-Русская, в населенном пункте Грибовичи, почти 60 человек перекрыли дорогу возле гостиницы "Варшава". В селе Подрясное на автодороге Львов-Краковец движение транспорта перекрыли около 70 протестующих.

Напомним, Львовская ОТГ предусмотрена в составе Львовского, Винниковского, Дублянского городских советов, Брюховицкого, Рудненского поселковых советов, а также Грибовичского (Великие Грибовичи, Малые Грибовичи), Грядовского (Гряда, Воля-Гомулецкая), Зашковского (Зашков, Завадов, Зарудцы), Лисиничевского (Лисиничи, Подборцы), Малеховского и Рясное-Русского (Рясное, Подрясное) сельских советов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины во время заседания 27 мая утвердил последние три перспективные планы формирования территорий общин Запорожской, Львовской и Одесской областей.


транспорт ОТГ протест дороги Львовщина область
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