Правительство готовится снять запрет на въезд иностранцев в Украину

Ранее была возобновлена ​​работа 66 пунктов пропуска

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Ранее была возобновлена ​​работа 66 пунктов пропуска

Кабинет министров готовится снять запрет на въезд иностранцев в Украину, который был введен в связи с карантином.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Венгрию, передает RegioNews.

По его словам, Украина уже постепенно снимает ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Мы возобновляем работу пограничных пунктов. Второй вопрос, который должен быть решен, - это изменение правил въезда иностранцев на территорию Украины. Этот вопрос в ряде европейских стран решается сложно, но мы настроены либерализовать этот порядок", - сказал Кулеба.

Он отметил, что это позволит восстановить свободное движение через государственную границу.

Напомним, с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире. Также соседние государства Словакия, Молдова, Польша, Чехия ввели временное ограничение на въезд.

С 16 мая, согласно распоряжению Кабинета министров, восстанавливает работу пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе.