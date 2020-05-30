Восстановление экономики Украины рассчитано на три года - Шмыгаль
На следующей неделе правительство планирует внести на рассмотрение в Верховную Раду программу экономического восстановления Украины. Всего программой предусмотрено 230 мероприятий, а сама программа рассчитана на три года.
Как передает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода Савика Шустера".
Сегодня есть два документа: программа действий правительства - версия 1.0, которая сегодня находится в Верховной раде. Мы подготовили версию 2.0, она более структурирована и более мощная. И есть вторая программа - это программа экономического восстановления Украины", - заявил Шмыгаль.
По его словам, программа разработана Кабмином во исполнение закона, принятого Радой в марте.
"Верховная рада поставила задачу правительству - разработать программу стимулирования экономики для преодоления последствий Сovid-19. Эта программа была разработана правительственными аналитиками", - добавил глава правительства.
Помимо этого, Шмыгаль презентовал ТОП-10 инициатив по стимулированию экономики Украины. Так, среди пунктов - адаптивный карантин, "регуляторная гильотина" - дерегуляция бизнеса, развитие малого и среднего бизнеса, совершенствование налоговой системы и другие.
Это топ-10 из 230 мероприятий, с соответствующими предусмотренными средствами на эти мероприятия. Сама программа рассчитана на три года. Весь мир сегодня не знает как будет развиваться мировой кризис, по оценкам - это будет от двух до трех лет", - добавил он.
Премьер добавил, что документ прошел обсуждение и в правительстве, и на совещании экономического развития. Этот документ дорабатывается и на следующей неделе будет передан в Верховную раду.
Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Украина получит транш от МВФ 6 июня. Этот кредит нужен, чтобы выдержать экономический шок, который вызвала пандемия.
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